Olimpiyat Oyunları'nda hentbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda hentbol erkeklerde grup maçları tamamlandı.
Bu kategoride çeyrek final eşleşmeleri ve Pierre Mauroy'de 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçların programı şöyle:
10.30 İspanya-Mısır
14.30 Almanya-Fransa
18.30 Danimarka-İsveç
22.30 Norveç-SlovenyaAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.