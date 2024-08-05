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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Olimpiyat Oyunları'nda hentbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Ercan Çakar  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda hentbolda erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda hentbol erkeklerde grup maçları tamamlandı.

Bu kategoride çeyrek final eşleşmeleri ve Pierre Mauroy'de 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçların programı şöyle:

10.30 İspanya-Mısır

14.30 Almanya-Fransa

18.30 Danimarka-İsveç

22.30 Norveç-Slovenya

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