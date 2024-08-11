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Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşında altın madalyalar sahiplerini buldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları bisiklet branşında, çeşitli kategorilerde altın madalyalar sahiplerini buldu.

Muhammed Boztepe  | 11.08.2024 - Güncelleme : 11.08.2024
Olimpiyat Oyunları'nda bisiklet branşında altın madalyalar sahiplerini buldu Fotoğraf: Fareed Kotb/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Ulusal Veledrom'da kadın bisikletçiler, bisiklet branşında hız kategorisinde mücadele etti.

Yeni Zelandalı Ellesse Andrews, altın madalyaya ulaşırken Alman Lea Friedrich ikinci, Büyük Britanyalı Emma Finucane, üçüncü oldu.

Keirin kategorisi

Ulusal Veledrom'da erkek bisikletçiler, keirin kategorisinde mücadele etti.

Harrie Lavreysen'in ilk sırada bitirdiği yarışlarda Avustralyalı Matthew Richardson ikinci, aynı ülkeden Matthew Glaetzer, üçüncü oldu.

Omnium kategorisi

Ulusal Veledrom'da kadın bisikletçiler, omnium kategorisinde mücadele etti.

ABD'li Jennifer Valente 144 puanla altın madalyaya ulaşırken Polonyalı Daria Pikulik 131 puanla ikinci, Yeni Zelandalı Ally Wollaston, 125 puanla üçüncü oldu.

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