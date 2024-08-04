Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik asimetrik paralelde Cezayirli Kaylia Nemour altın madalya kazandı
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik kadınlar asimetrik paralelde Cezayirli Kaylia Nemour altın madalya elde etti.
Paris
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik kadınlarda asimetrik paralel aletinin finalleri yapıldı.
Cezayirli Kaylia Nemour 15.700 puanla altın madalya kazanırken, Çinli Qiyuan Qiu 15.500 puanla gümüş, ABD'li Sunisa Lee 14.800 puanla bronz madalyaya uzandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.