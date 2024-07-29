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Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde okçuluk branşında Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı final müsabakasında Fransa'ya kaybetti.

Bozhan Memiş  | 29.07.2024 - Güncelleme : 29.07.2024
Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımı, yarı finalde Fransa'ya mağlup oldu Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

Paris

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakalarda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer, Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım, Jean-Charles Valladont, Thomas Chirault ve Baptiste Addis'in temsil ettiği Fransa'yla karşılaştı.

İlk seti milliler kazanırken, ikinci sette Fransa durumu 2-2'ye getirdi. Üçüncü sette 6 okta 58 puan alan milli takım, skoru 4-2'ye getirdi.

Dördüncü seti Fransa kazanırken durum da 4-4'e geldi. Beşinci setin beraberlikle sonuçlanmasına karşın merkeze yakın ok farkıyla milliler, 5-4 mağlup oldu.

Milli takım, Çin'le bugün bronz madalya mücadelesine çıkacak.

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