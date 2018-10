Nurmagomedov'dan Muhammed Ali etkisi

İSTANBUL

Karma dövüş sanatları hafif sıklet unvan maçında İrlandalı Conor McGregor'u yenerek şampiyonluk kemerini koruyan Dağıstanlı Khabib Nurmagomedov, spor dünyasında son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer aldı.

İki dövüşçünün yaşadığı tartışmalar ve ikili arasındaki geçmişe dayanan olaylar nedeniyle gerilimli bir ortamda gerçekleşen müsabaka, karma dövüş sanatlarının en büyük maçlarından biri olarak benimsendi.

.@TeamKhabib puts together the performance of a lifetime to retain the #UFC lightweight title at #UFC229 (@allelbows) pic.twitter.com/4zBAJd5TCS