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Dünyadan Spor

Novak Djokovic, aşı muafiyetine rağmen Avustralya'ya girişte sorun yaşadı

Hüseyin Burak Demirer   | 05.01.2022
Novak Djokovic, aşı muafiyetine rağmen Avustralya'ya girişte sorun yaşadı

Ankara

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Sırp tenisçi Novak Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası için tıbbı muafiyet alarak gittiği Avustralya'daki Melbourne Havaalanı'nda sorguya alındı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olup olmadığını açıklamadığı için 9 şampiyonluk kazandığı Avustralya Açık'a katılamama riskiyle karşı karşıya kalan Djokovic, turnuva organizatörlerinden özel izin almasına karşın ülke sınırında sorun yaşadı.

Avustralya basınında çıkan haberlere göre, Melbourne Havaalanı'na gelen 34 yaşındaki tenisçi, tıbbi muafiyetlere izin vermeyen bir vizeyle ülkeye girmeye çalıştı. Bunun üzerine Federal Sınır Kuvvetleri, Victoria eyaletinin yönetimiyle iletişime geçerek Djokovic'in ekibinin vize başvurusunda hata yaptığını iletti.

Kariyerinde 20 grand slam şampiyonluğu bulunan Djokovic, Victoria hükümetinin vizeyi kabul etmemesi sonrası sınır yetkililerince aşı muafiyetini destekleyen kanıtları sunması için sorgulandı.

Djokovic'in muafiyet gerekçesi olarak son 6 ayda Kovid-19 geçirmesini gösterdiği, bunun ise ülkeye giriş için yeterli olmayabileceği iddia edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, tıbbı muafiyet gerekçesini belgeleyemediği takdirde Djokovic'e farklı muamele yapılmayacağını ve ilk uçakla evine gönderileceğini söylemişti.

Avustralya Açık Turnuvası, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde düzenlenecek.


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