Norwich City'de teknik direktör Daniel Farke ile yollar ayrıldı
İngiltere Premier Lig ekibi Norwich City, teknik direktör Daniel Farke'nin görevine son verdi.
İstanbul
Norwich City Kulübü, geçen sezon takımı Premier Lig'e taşıyan 45 yaşındaki Alman çalıştırıcı Farke ve ekibiyle yolların ayrıldığını duyurdu.
Sezona iyi başlayamayan Norwich City, ilk galibiyetini bu hafta Brentford deplasmanında 2-1'lik skorla almıştı.
Milli futbolcu Ozan Kabak'ın da forma giydiği Norwich City, ligde 5 puanla son sırada bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.