Dolar
42.60
Euro
50.13
Altın
4,274.85
ETH/USDT
3,221.60
BTC/USDT
91,800.00
BIST 100
11,233.66
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Trendyol Süper Lig'de forma giyen Wilfred Ndidi, Paul Onuachu ve Victor Osimhen, Nijerya Milli Futbol Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna dahil edildi.

Mutlu Demirtaştan  | 11.12.2025 - Güncelleme : 11.12.2025
Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

İstanbul

Nijerya Futbol Federasyonunun açıklamasına göre teknik direktör Eric Chelle, 21 Aralık-18 Ocak tarihlerindeki turnuva öncesi 28 kişilik kadroyu belirledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aday kadroda şu isimler bulunuyor:

Kaleci: Stanley Nwabali (Chippa United), Francis Uzoho (Omonoia), Amas Obasogie (Singida Black Stars)

Defans: Calvin Bassey (Fulham), Semi Ajayi (Hull City), Chidozie Awaziem (Nantes), Igoh Ogbu (Slavia Prag), Bright Osayi-Samuel (Birmingham), Ryan Alebiosu (Blackburn), Bruno Onyemaechi (Olympiakos), Zaidu Sanusi (Porto)

Orta saha: Alex Iwobi (Fulham), Frank Onyeka (Brentford), Muhammed Usman (Ironi Tiberias), Wilfred Ndidi (Beşiktaş), Fisayo Dele-Bashiru (Lazio), Raphael Onyedika (Club Brugge), Ebenezer Akinsanmiro (Pisa), Tochukwu Nnadi (Zulte Waregem)

Forvet: Ademola Lookman (Atalanta), Samuel Chukwueze (Milan), Victor Osimhen (Galatasaray), Moses Simon (Paris), Cyriel Dessers (Panathinaikos), Akor Adams (Sevilla), Chidera Ejuke (Sevilla), Paul Onuachu (Trabzonspor), Salim Fago (Istra).

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da en pahalı mezar yeri ücreti 334 bin 896 lira olarak belirlendi
Bakan Fidan: Türkiye, Filistin meselesinin çözümünde, barışın sağlanmasında her türlü sorumluluğu almaya hazır
İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 62,5'e varan oranlarda zam yapıldı
İstanbul'da "Trafik Güvenliği Eylem Planı 2030 Hedefleri" çalıştayı düzenlendi
İzmir'de 2 kişinin akıma kapılarak ölümüne ilişkin davada verilen kararın gerekçesi açıklandı

Benzer haberler

Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Ndidi, Onuachu ve Osimhen, Nijerya'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosuna girdi

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle takımını sırtlıyor

Trabzonspor'da Onuachu, ilk forma giydiği sezondaki performansına şimdiden yaklaştı

Derbide gözler golcülerin üzerinde

Derbide gözler golcülerin üzerinde
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet