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Naomi Osaka Madrid Açık'a erken veda etti

Tek kadınlar dünya 2 numarası Naomi Osaka, Madrid Açık Tenis Turnuvası'nda Karolina Muchova'ya 2-1 yenilerek, 2. turda elendi.

Abdullah Tevge   | 02.05.2021
Naomi Osaka Madrid Açık'a erken veda etti Fotoğraf: Recep Şakar/AA

İstanbul

İspanya'nın başkenti Madrid'in ev sahipliği yaptığı toprak kort turnuvasının tek kadınlar 2. turunda, Japon Naomi Osaka ile klasmanın 20. basamağındaki Çekyalı Karolina Muchova karşılaştı.

Osaka'yı 1 saat 49 dakika süren karşılaşmada 6-4, 3-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup eden Muchova, 3. tura yükseldi.

Muchova bir üst turda, Yunan Maria Sakkari ile Estonyalı Anett Kontaveit'in karşılaşacağı müsabakanın galibiyle eşleşecek.


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