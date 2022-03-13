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Naomi Osaka, Indian Wells turnuvasına gözyaşlarıyla veda etti

Japon tenisçi Naomi Osaka, katıldığı Indian Wells Masters turnuvasına ikinci turda veda etti.

Doğa Kırmızıoğlu   | 13.03.2022
Naomi Osaka, Indian Wells turnuvasına gözyaşlarıyla veda etti

Ankara

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen turnuvanın tek kadınlar ikinci turunda, kariyerinde dört grand slam şampiyonluğu bulunan Osaka, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle turnuvaya tarafsız sporcu olarak katılan Veronika Kudermetova ile karşılaştı.

Rus tenisçi, 1 saat 17 dakika süren mücadelenin ardından Osaka'yı 6-0 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup ederek turnuvada üçüncü tura yükseldi.

Maç sırasındaki düşük performansı nedeniyle ilk set sonrasında bir seyirci tarafından "Naomi, berbatsın." sözleriyle tepki gören Osaka, hakemin yanına giderek mikrofonla seyirciye cevap vermek istemesine rağmen bu talebi, kabul edilmedi.

Maç sonu katıldığı basın toplantısında gözyaşlarına hakim olamayan Osaka, "Seyircinin tepkisi, bana 2001 yılında Serena ile Venus Williams'ın buradaki turnuvada uğradıkları ırkçı saldırıları hatırlattı. O seyirciye teşekkür ederim. Sanırım kameralar önünde beni yeterince ağlatmayı başardı. Dürüst olmak gerekirse, burada daha önce de alaya maruz kalmıştım. Bu beni çok rahatsız etmiyor ama aynı durumları yeniden yaşıyorum. Ağlamamaya çalışacağım. Rakibimi tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Avustralya Açık'ı 2019 ve 2021, ABD Açık'ı ise 2018 ve 2020 yıllarında kazanan Osaka, geçen yıl katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını yarıda bırakarak depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Fransa Açık sonrası nadiren kortlara çıkmıştı.


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