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MotoGP'nin Büyük Britanya etabındaki sprint yarışında Alex Marquez birinci oldu

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sindeki sprint yarışını, Gresini takımından İspanyol Alex Marquez kazandı.

Mutlu Demirtaştan  | 05.08.2023 - Güncelleme : 05.08.2023
MotoGP'nin Büyük Britanya etabındaki sprint yarışında Alex Marquez birinci oldu Fotoğraf: Hasan Bratic/AA

İstanbul

Sezonun 9. mücadelesi öncesi gerçekleştirilen sprint yarışı, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde düzenlendi.

Bitiş çizgisini rakiplerinin önünde geçen Alex Marquez, kariyerinin ilk sprint yarışı zaferini elde ederek 12 puanı hanesine yazdırdı.

Mooney VR46 takımından İtalyan motosikletçi Marco Bezzecchi, liderin 0.366 saniye gerisinde ikinciliği, Aprilia ekibinden İspanyol Maverick Vinales ise Marquez'in 3.374 saniye arkasında üçüncülüğü elde etti.

Yarın TSİ 15.00'te başlayacak Büyük Britanya Grand Prix'si öncesi pilotlar klasmanında puan durumu şöyle:

1. Francesco Bagnaia (İtalya): 194 puan

2. Marco Bezzecchi (İtalya): 167

3. Jorge Martin (İspanya): 163

4. Johann Zarco (Fransa): 115

5. Brad Binder (Güney Afrika): 115

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