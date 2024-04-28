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MotoGP'de sezonun dördüncü yarışını Francesco Bagnaia kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2024 sezonunun dördüncü etabı İspanya Grand Prix'sini, Ducati Lenovo takımının İtalyan pilotu Francesco Bagnaia ilk sırada bitirdi.

Yunus Kaymaz  | 28.04.2024 - Güncelleme : 28.04.2024
MotoGP'de sezonun dördüncü yarışını Francesco Bagnaia kazandı

İstanbul

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP Dünya Şampiyonası'nda sezonun 4. mücadelesi, İspanya'nın Jerez kentiyle aynı adı taşıyan 4,4 kilometrelik pistte 25 tur üzerinden yapıldı.

Son iki yılın şampiyonu Bagnaia, 40 dakika 58.053 saniyelik derecesiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon ikinci etap galibiyetini elde etti.

Yarışı ikinci sırada tamamlayan Gresini Racing takımının İspanyol pilotu Marc Marquez, 558 gün sonra ilk kez podyuma çıkarken, Pertamina Enduro takımından İtalyan Marco Bezzecchi üçüncü sırayı aldı.

Sezonun 5. yarışı, 12 Mayıs'ta Fransa'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 92 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 75

3. Enea Bastianini (İtalya): 70

4. Pedro Acosta (İspanya): 69

5. Maverick Vinales (İspanya): 63

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