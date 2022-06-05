Dolar
16.42
Euro
17.60
Altın
1,850.90
ETH/USDT
1,807.50
BTC/USDT
29,947.00
BIST 100
2,601.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 9. ayağı Katalonya Grand Prix'sinde, Monster Energy Yamaha takımının Fransız pilotu Fabio Quartararo birinci oldu.

Hüseyin Burak Demirer   | 05.06.2022
MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

Ankara

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonunda sezonun 9. mücadelesi, İspanya'nın Barcelona kentindeki 4,7 kilometrelik Katalonya Pisti'nde 24 tur üzerinden yapıldı.

Quartararo, 3. cepten başladığı yarışta damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun 2'nci, kariyerinin 10. galibiyetini elde etti.

Bitiş çizgisini Quartararo'dan 6.4 saniye sonra geçen Jorge Martin (Prima Pramac) 2'nci, liderin 8.3 saniye gerisindeki Johann Zarco (Prima Pramac) ise 3. sırayı aldı.

Geçen yılın şampiyonu Quartararo, puanını 147'ye yükselterek pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 10. yarışı Almanya Grand Prix'si, 19 Haziran'da düzenlenecek.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 147 puan

2. Aleix Espargaro (İspanya): 125

3. Enea Bastianini (İtalya): 94

4. Johann Zarco (Fransa): 91

5. Francesco Bagnaia (İtalya): 81

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanlığından Bangladeş'te meydana gelen patlama için taziye mesajı
Trakya için kuvvetli sağanak uyarısı
Yangın gözetleme kulesi personeli gözünü ormanlardan ayırmıyor
Pençe-Kaplan bölgesinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Karadeniz'e doğal gaz borularını yerleştirecek gemi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Benzer haberler

MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

MotoGP Katalonya Grand Prix'sini Quartararo kazandı

Motosiklet tamirhanesinde dünya şampiyonluğu hayalleri kuruyor

MotoGP'de sıradaki durak İspanya

MotoGP İtalya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı

MotoGP İtalya Grand Prix'sini Bagnaia kazandı
MotoGP'de 8. yarış İtalya'da yapılacak

MotoGP'de 8. yarış İtalya'da yapılacak

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi