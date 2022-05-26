Dolar
16.40
Euro
17.52
Altın
1,848.61
ETH/USDT
1,926.70
BTC/USDT
29,743.00
BIST 100
2,436.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Roman Hakları Zirvesi"nde konuşuyor TEKNOFEST Azerbaycan başlıyor
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

Fatih Erel   | 26.05.2022
MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

İstanbul

MotoGP'nin Finlandiya Grand Prix'si, pist çalışmasındaki gecikmeler ve Rusya'nın Ukrayna'yı müdahalesinin oluşturduğu jeopolitik durum nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "KymiRing'deki pisteki onay çalışmalarıyla bölgede devam eden jeopolitik durumun neden olduğu riskler, 2022'de Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesini ne yazık ki zorunlu kıldı. Mevcut koşullar gecikmelere neden oldu ve yeni pistte devam eden çalışmaları riske attı." ifadeleri kullanıldı.

FIM, 10 Temmuz'da yapılması planlanan Finlandiya Grand Prix'sinin iptal edilmesiyle bu yılki takvimin 20 tura indirileceğini duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1260 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 4 kişi hayatını kaybetti
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 vakaları artmaya devam ediyor
Türkiye'de 1304 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 6 kişi hayatını kaybetti
Kovid-19 vaka sayısı bugün de 1000'in altında
Pfizer, Kovid-19 aşısının 5 yaş altı grup için etkili olduğunu açıkladı

Benzer haberler

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

MotoGP Finlandiya Grand Prix'si 'jeopolitik durum' nedeniyle iptal edildi

Finlandiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi

NATO: İsveç ve Finlandiya konusunda 30 müttefikin uzlaşması için çalışıyoruz

İsveç'te NATO üyeliği konusundaki 'acele karar' endişeye sebep oldu

İsveç'te NATO üyeliği konusundaki 'acele karar' endişeye sebep oldu
Türkiye NATO’nun açık kapı politikasına karşı mı?

Türkiye NATO’nun açık kapı politikasına karşı mı?
Finlandiya, terör örgütü PKK'nın yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebilir

Finlandiya, terör örgütü PKK'nın yakından izleneceğine dair Türkiye'ye güvence verebilir