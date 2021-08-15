Euro
10.05
Dolar
8.53
BIST 100
1,447.64
Altın
1,779.73
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Brad Binder'ın

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 11. yarışı Avusturya Grand Prix'sini, Red Bull KTM takımının Güney Afrikalı pilotu Brad Binder kazandı.

Mutlu Demirtaştan   | 15.08.2021
MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Brad Binder'ın

İstanbul

Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP'de sezonun 11. ayağı, Avusturya'nın Spielberg kentindeki 4,3 kilometrelik Red Bull Pisti'nde 28 tur üzerinden yapıldı.

Yarışta bitiş çizgisini ilk sırada geçen 26 yaşındaki Brad Binder, kariyerinin ikinci MotoGP zaferini elde etti.

Liderin 9.991 saniye arkasında Ducati Lenovo takımından İtalyan Francesco Bagnaia ikinci, yarışı Binder'ın 11.570 saniye gerisinde tamamlayan Pramac'ın İspanyol pilotu Jorge Martin ise üçüncü oldu.

Müsabakayı 7. sırada bitiren Monster Energy Yamaha'dan Fransız Fabio Quartararo, puanını 181'e çıkartarak pilotlar klasmanındaki liderliğini sürdürdü.

Sezonun 12. yarışı Britanya Grand Prix'si, 29 Ağustos'ta koşulacak.

Pilotlar klasmanı

1. Fabio Quartararo (Fransa): 181 puan

2. Francesco Bagnaia (İtalya): 134

3. Joan Mir (İspanya): 134

4. Johann Zarco (Fransa): 132

5. Jack Miller (Avustralya): 105

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 218 kişi hayatını kaybetti
Filistin'deki yeni Kovid-19 vakalarının yüzde 70'nin Delta varyantı olduğu bildirildi
İran'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük can kaybı kaydedildi
Filipinler'de Kovid-19'un Lambda varyantı görüldü
İstanbul'da 14 milyon 933 bin 567 doz aşı yapıldı

Benzer haberler

MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Brad Binder'ın

MotoGP Avusturya Grand Prix'sinde zafer Brad Binder'ın