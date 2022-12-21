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Dünyadan Spor, Katar 2022

Milyonlarca Arjantinliyi sokağa döken Arjantin Milli Takımı'nın zafer turu yarım kaldı

Tarihi bir Dünya Kupası finalinden galip ayrılan ve kupayı ülkelerine getiren Arjantin Milli Takımı'nın başkent Buenos Aires'te otobüsle yapacağı şehir turu, yaklaşık 4 milyon kişinin otoyolları kapatması sebebiyle yarıda kaldı.

Muhammed Emin Canik   | 21.12.2022
Milyonlarca Arjantinliyi sokağa döken Arjantin Milli Takımı'nın zafer turu yarım kaldı

Buenos Aires

Arjantin Milli Takımı, salı gününün ilk saatlerinde Arjantin'e varmasıyla futbolcular ile halkın iç içe Dünya Kupası zaferini kutlayacağı, futbolcuların üzeri açık bir otobüsle zafer turu atacakları bir kutlama planlandı.

Başkent Buenos Aires'e yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bir mesafede konaklayan milli takım kafilesi, öğle saatlerine doğru kaldıkları yerden otobüsle ayrılarak Buenos Aires'e doğru ilerlemeye başladı.

Arjantinliler, önce, gece saatlerinde ülkeye gelen dünya şampiyonlarını havalimanında karşıladılar ve kafileye havalimanı yakınında konaklayacakları yere kadar eşlik etti.

Sabah saatlerinden itibaren de hem futbolcuların konakladığı yeri hem de Buenos Aires sokaklarını dolduran halk sevinç gösterileri yaptı.

Arjantin medyasının Buenos Aires Şehir Polisi kaynaklarına dayandırdığı bilgiye göre, nüfusu ortalama 3 milyon olan başkentte, çevre bölgelerden de katılımlarla yaklaşık 4 milyon kişi Arjantin Milli Takımı'nın tarihi zaferini kutlamak için sokağa çıktı.

Kalabalığın Messili milli takımı görebilmek için otoyolları kapatması ve kafileyi taşıyan otobüsün yaklaşık 4 saat planlandığı şekilde ilerleyememesi sebebiyle futbolcuların zafer turu yarıda kaldı.

Akşam saatlerine kadar süren kutlamaların ardından Arjantin'de kutlamaların merkez ve sembol yeri Obelisko dikilitaşına otobüsle ulaşamayan futbolcular, güvenlik güçlerinin helikopterleri sayesinde, kavurucu yaz sıcağına rağmen sabahın erken saatlerinden itibaren kendilerini bekleyen Arjantinlileri gökyüzünden selamladı.

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Tapia, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin futbolcuları taşıyan otobüsün ilerlemesine izin vermediğinden şikayet ederek "Tüm şampiyon oyuncular adına özür diliyorum." ifadesini kullandı.

Başta şehir merkezi olmak üzere Buenos Aires'teki kutlamalar olaysız devam ediyor.

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