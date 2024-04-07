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Milli yüzücüler, üç ayrı organizasyonda 63 madalya kazandı

Milli yüzücüler, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Avusturya'da düzenlenen organizasyonlarda 63 madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 07.04.2024 - Güncelleme : 07.04.2024
Milli yüzücüler, üç ayrı organizasyonda 63 madalya kazandı Fotoğraf: Gian Marco Benedetto/AA

Ankara

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli yüzücüler, Sırbistan'nın başkenti Belgrad'da düzenlenen Belgrade Diving Trophy, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Multinations Yıldızlar Yüzme Şampiyonası ve Avusturya'nın Graz kentinde yapılan Multinations Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele etti.

Milli yüzücüler, bu üç ülkedeki yarışlarda 23 altın, 22 gümüş ve 18 bronz olmak üzere 63 madalya kazanma başarısı gösterdi.

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