Milli yüzücü Kuzey Tunçelli'den, Litvanya'da üç rekor
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekoru kırdı.
Ankara
Litvanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Kuzey Tunçelli, 1500 metre serbestte dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekorunu kırarak, altın madalya kazandı.
Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Vilnius'ta düzenlenen organizasyonda milli yüzücüler mücadele etti.
1500 metre serbest finalindeki 14.41.89'luk derecesiyle üst üste 2. kez Avrupa şampiyonu olan Fenerbahçeli milli yüzücü Kuzey Tunçelli, ayrıca dünya ve Avrupa gençler ile şampiyona rekorunu kırdı.
Kuzey ayrıca aynı dereceyle 17, 18 ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorunun da sahibi oldu.
Milli yüzücülerden Nusrat Allahverdi, 50 metre kurbağalama finalindeki 27.60'lık derecesiyle altın madalya kazanırken, Ahmet Burak Işık 200 metre serbest finalinde 1.48.04'lük derecesiyle gümüş, Muhammed Yusuf Özden 1500 metre serbest finalindeki 15.19.56'lık derecesiyle bronz madalya elde etti.
Böylelikle milli yüzücüler, organizasyonun ilk iki gününde dört madalya kazanma başarısı gösterdi.
Ayrıca Ela Naz Özdemir, 200 metre serbestte 4'üncü, Belis Şakar 400 metre karışıkta 5'inci, Zeynep Selin Şahin 400 metre karışıkta 7'nci, Tuncer Berk Ertürk 200 metre kelebekte 6'ncı ve Eren Kuru 200 metre kelebekte 7'nci oldu.
Bakan Bak, rekor kırarak gençler Avrupa şampiyonu olan Kuzey Tunçelli'yi kutladı
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda 1500 metre serbest finalinde dünya ve Avrupa gençler ile Türkiye rekorlarını kırarak Avrupa şampiyonu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli'yi tebrik etti.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta devam eden Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağımızı temsil eden ve neredeyse girdiği her havuzdan madalyayla dönen göz bebeğimiz Kuzey Tunçelli, en yakın rakibine 22.15 saniye fark atarak Avrupa şampiyonu olmuştur. Kuzey, aynı zamanda dünya gençler rekoru, Avrupa gençler rekoru, şampiyona rekoru ile 17 yaş, 18 yaş ve 19+ yaş yeni Türkiye rekorlarının da sahibi olarak elde edilmesi güç bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırmıştır. Milli yüzücümüzü bu başarısından dolayı tebrik ediyor, antrenörü Aykut Çelik'e teşekkür ediyor ve başarılarının devamını diliyorum."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.