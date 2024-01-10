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Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Zeynep Sönmez, sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın elemelerinde karşılaştığı Çinli You Xiaodi'yi 2-0 yenerek 2. tura çıktı.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.01.2024 - Güncelleme : 10.01.2024
Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Avustralya Açık elemelerinde 2. tura yükseldi

Ankara

Kadınlar dünya sıralamasının 155. basamağındaki Zeynep, Melbourne kentinde düzenlenen turnuvanın elemelerindeki ilk tur maçında, klasmanın 227. sırasındaki You Xiaodi ile karşılaştı.

21 yaşındaki milli tenisçi, 1 saat 36 dakika süren mücadeleyi 7-5 ve 6-2'lik setlerle kazanarak tur atladı.

Kariyerinde ilk kez Avustralya Açık elemelerine katılan Zeynep, grand slam turnuvalarındaki ilk galibiyetini elde etti.

Zeynep, elemelerin 2. turunda dünya 124 numarası Sırp Olga Danilovic'in karşısına çıkacak.

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