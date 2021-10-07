Dolar
8.87
Euro
10.26
Altın
1,756.17
ETH/USDT
3,560.70
BTC/USDT
53,983.00
BIST 100
1,393.94
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Indian Wells'te ana tabloda

Milli tenisçi Cem İlkel, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde gerçekleştirilen Indian Wells turnuvasında ana tabloya kaldı.

Fatih Gazioğlu   | 07.10.2021
Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Indian Wells'te ana tabloda

Ankara

Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 26 yaşındaki Cem İlkel, seviye olarak dört büyük Grand Slam'dan sonra en önemli turnuvalardan kabul edilen organizasyonun ilk turunda Fransız raket Maxime Janvier'i 6-2, 6-7 ve 7-6'lık setlerle 2-1 yenerek final turuna yükseldi.

Elemelerin final turunda ise ABD'li Govind Nanda'yı 2 saat 19 dakikalık müsabaka sonunda 6-1, 2-6 ve 6-4 setlerle 2-1 yenen Cem, ana tabloda mücadele etme hakkı kazandı.

Cem bu başarısıyla, 2015 yılında Roma Masters turnuvasında mücadele eden Marsel İlhan'dan sonra bir masters turnuvasında ana tabloya kalan ikinci Türk raket oldu.

Milli sporcu, ana tablo ilk turunda yarın ABD'li Jenson Brooksby ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Benzer haberler

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Indian Wells'te ana tabloda

Milli tenisçi Cem İlkel, ABD Indian Wells'te ana tabloda

Kutuplarda büyük güç rekabeti kızışıyor