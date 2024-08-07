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Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi.

Ercan Çakar  | 07.08.2024 - Güncelleme : 07.08.2024
Milli tekvandocu Merve Dinçel Kavurat, çeyrek finale yükseldi Fotoğraf: Aytaç Ünal/AA

İstanbul

Grand Palais'te yapılan müsabakalarda milli sporcu, kadınlar 49 kilo son 16 turunda İtalyan Ilennia Elisabetta Motanti ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 5-1 ve 3-1'lik setler sonucunda 2-0 mağlup eden Merve Dinçel Kavurat, adını çeyrek finale yazdırdı.

Milli sporcu, çeyrek finalde Çinli Quing Guo ile karşılaşacak.

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