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Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, karışık bayrak yarışında üçüncü oldu

Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğince (UIPM) Mısır'da düzenlenen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nın karışık bayrak yarışında bronz madalya kazandı.

Fatih Gazioğlu   | 31.07.2022
Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal, karışık bayrak yarışında üçüncü oldu

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre, İskenderiye kentinde gerçekleştirilen organizasyonunsun son gününde karışık bayrak yarışı müsabakaları yapıldı.

Milli sporcular İlke Özyüksel ve Buğra Ünal toplam 1376 puan alarak yarışı üçüncü sırada tamamladı.

Yarışta Güney Kore'den Woongtae Jun ve Sunwoo Kim 1393 puanla şampiyon olurken, İngiliz Jessica Varley ve Joseph Choong ise 1380 puanla ikinci sırayı elde etti.

Bakan Kasapoğlu’ndan milli pentatletler Özyüksel ve Ünal'a tebrik

 Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, tebrik mesajında, "Mısır'ın İskenderiye kentinde gerçekleştirilen Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'ndan gelen haberler bizleri bir kez daha sevindirdi. Organizasyonun son günündeki karışık bayrak yarışında bronz madalya kazanan İlke Özyüksel ve Buğra Ünal'ı kutluyorum. Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Milli sporcularımıza başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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