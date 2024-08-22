Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak
Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da dayanıklılık yarışması Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak.
Ankara
Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışında, Belçika’daki Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.
Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.
Cem Bölükbaşı, daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil etti.
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