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Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak

Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da dayanıklılık yarışması Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası'ndaki dördüncü yarışında piste çıkacak.

Hüseyin Doğru  | 22.08.2024 - Güncelleme : 22.08.2024
Milli pilot Cem Bölükbaşı, Belçika'da Le Mans Serisi'nin dördüncü yarışına çıkacak

Ankara

Cem, Lüksemburg merkezli DKR Engineering takımıyla dördüncü yarışında, Belçika’daki Spa - Francorchamps'da takım arkadaşlarıyla podyum mücadelesi verecek.

Le Mans Serisi Avrupa Şampiyonası, 25 Ağustos Pazar günü TSİ 12.30'da başlayacak.

Cem Bölükbaşı, daha önce Formula 2 ve Super Formula serilerinde Türkiye'yi temsil etti.


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