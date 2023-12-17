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Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Fransa’da gümüş madalya aldı

Fransa Büyükler Modern Pentatlon Açık Şampiyonası'nda yarışan İlke Özyüksel Mihrioğlu, gümüş madalya kazandı.

Hüseyin Burak Demirer  | 17.12.2023 - Güncelleme : 17.12.2023
Milli pentatlet İlke Özyüksel Mihrioğlu, Fransa’da gümüş madalya aldı

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonunun açıklamasına göre İlke, başkent Paris’te düzenlenen organizasyonda eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etapları sonucu 1435 puan toplayarak kadınlar kategorisinde 2. oldu.

İngiliz Emma Whitaker 1446 puanla ilk, Mısırlı Amira Kandil ise 1423 puanla 3. sırayı aldı.

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