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Milli pentatlet İlke Özyüksel, Kırgızistan'da şampiyon oldu

Kırgızistan’da düzenlenen Modern Pentatlon Olimpik Sıralama Yarışı'nda milli sporcu İlke Özyüksel, şampiyon oldu.

Musa Samur  | 18.10.2023 - Güncelleme : 18.10.2023
Milli pentatlet İlke Özyüksel, Kırgızistan'da şampiyon oldu

Ankara

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Modern Pentatlon Birliğinin (UIPM) başkent Bişkek’te düzenlediği organizasyonda kadınlar finalinde mücadele eden İlke Özyüksel, eskrim, binicilik, yüzme, koşu ve atış etaplarından toplam 1411 puan alarak yarışı ilk sırada tamamladı.

Estonyalı Maria Johanna Jogisu'nun 1375 puanla ikinci sırada yer aldığı yarışı, İspanyol pentatlet Andrea Gonzales Medina, 1370 puanla üçüncü bitirdi.

UIPM'nin Polonya ve İspanya’dan sonra üçüncüsü düzenlediği Olimpik Sıralama Yarışı'nda şampiyon olan İlke Özyüksel, hanesine 40 puan yazdırdı ve olimpik sıralama puanını 55’e yükseltti.

Erkekler finali yarın

3. UIPM Olimpik Sıralama Yarışı, yarın yapılacak erkekler kategorisi finaliyle sona erecek.

Türkiye'yi erkekler finalinde Buğra Ünal temsil edecek.

Olimpik sıralama yarışları Kırgızistan etabının ardından 25-28 Ocak 2024’te Mısır’da düzenlenecek organizasyonla devam edecek.

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