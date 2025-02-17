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Milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde altın madalya elde etti.

Muhammed Boztepe  | 17.02.2025 - Güncelleme : 17.02.2025
Milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yiğit Doğukan Bozkurt ve Muharrem Dakin, çevrimiçi düzenlenen organizasyonda yarıştı.

Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde 1.39.07'lik derecesiyle altın madalya kazanırker Muharrem Dakin, PR3 500 kategorisinde 6. oldu.

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