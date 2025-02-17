Milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazandı
Dünya Salon Kürek Şampiyonası'nda milli para sporcu Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde altın madalya elde etti.
Ankara
Türkiye Kürek Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yiğit Doğukan Bozkurt ve Muharrem Dakin, çevrimiçi düzenlenen organizasyonda yarıştı.
Yiğit Doğukan Bozkurt, PR2 500 kategorisinde 1.39.07'lik derecesiyle altın madalya kazanırker Muharrem Dakin, PR3 500 kategorisinde 6. oldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.