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Milli para atlet Muhammet Atıcı, Tunus'taki turnuvada altın madalya kazandı

Milli atlet Muhammet Atıcı, Tunus'ta düzenlenen Dünya Para Atletizm Grand Prix'inde gülle atma branşında altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 17.06.2025 - Güncelleme : 17.06.2025
Milli para atlet Muhammet Atıcı, Tunus'taki turnuvada altın madalya kazandı

Ankara

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Muhammet Atıcı, Dünya Para Atletizm Grand Prix serisinin 8. ayağında gülle atma branşında 16.94 metrelik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu.

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