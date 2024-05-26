Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,780.30
BTC/USDT
69,322.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Bingöl Üniversitesi 2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nde konuşuyor.
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Güney Kore'de düzenlenen Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağında milli sporcu Muhammed Abdullah Yıldırmış, bronz madalya elde etti.

Halil İbrahim Avşar  | 26.05.2024 - Güncelleme : 26.05.2024
Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Ankara

Yecheon kentinde düzenlenen organizasyon, klasik yay kategorisinde yapılan madalya müsabakalarıyla sona erdi.

Erkekler klasik yayda mücadele eden milli sporculardan Muhammed Abdullah Yıldırmış, sırasıyla Meksikalı Matias Grande, İtalyan Federico Musolesi ve Çinli Kao Wenchao'yu yenerek çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde bir diğer İtalyan sporcu Mauro Nespoli'yi mağlup eden milli okçu, yarı finalde Güney Koreli Kim Woo-jin'e yenildi.

Viyetnamlı Le Quoc Phong ile yaptığı üçüncülük müsabakasını 6-4 kazanan Muhammed Abdullah Yıldırmış, bronz madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride mücadele eden Mete Gazoz, son 32 turunda Özbekistan'dan Amirkhon Sadikov'a yenilerek elendi.

Kadınlar klasik yayda yarışan Elif Berra Gökkır ise çeyrek finalde Hint Deepika Kumari'ye yenilerek madalya kürsüsüne çıkamadı.

Milliler, böylece Dünya Kupası'nın ikinci ayağını 2 gümüş ve bir bronz madalyayla tamamladı. Türkiye, makaralı yay erkek ve kadın takım kategorilerinde gümüş madalya almıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ve dünya gündemi
"Sibergöz-41" operasyonlarında 65 şüpheli yakalandı
Hatay'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İstanbul'da İHH'den Filistin'e destek için meşaleli yürüyüş
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz

Benzer haberler

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı

Türkiye, Para Okçuluk Avrupa Şampiyonası'nda zirvede

Milli okçu Muhammed Abdullah Yıldırmış, Güney Kore'deki Dünya Kupası'nda yarı finalde

Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında finale yükseldi

Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında finale yükseldi
Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağı Güney Kore'de başladı

Okçuluk Dünya Kupası'nın ikinci ayağı Güney Kore'de başladı
Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek

Milli okçular, Dünya Kupası'nın ikinci ayağında mücadele edecek
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet