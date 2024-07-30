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Spor, Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli okçu Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda milli okçu Mete Gazoz, son 16 turuna çıktı.

Ercan Çakar  | 30.07.2024 - Güncelleme : 30.07.2024
Milli okçu Mete Gazoz son 16 turuna yükseldi Fotoğraf: Mehmet Murat Önel/AA

Paris

Fransa'nın başkenti Paris'teki Invalides alanında gerçekleştirilen müsabakalarda klasik yay ilk turda Şilili Andres Gallardo Ferrada'yı 6-0 mağlup eden Mete Gazoz, ikinci turda Tayvanlı Chih-Chun Tang ile karşı karşıya geldi.

Rakibini 30-29, 28-27, 27-28 ve 30-29'luk setler sonucunda 6-2 mağlup eden Mete Gazoz son 16 turuna yükselme başarısı gösterdi.

Milli okçu, bu turda 4 Ağustos Pazar günü Fransız Thomas Chirault ile karşılaşacak.

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