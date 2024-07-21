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Milli motosikletçi Toprak'tan üst üste 10. zafer

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6'ncı ayağında yine birinci olan Toprak Razgatlıoğlu, galibiyetini yarıştan sonra "tavla" oynayarak kutladı.

Erkan Tiryaki  | 21.07.2024 - Güncelleme : 21.07.2024
Milli motosikletçi Toprak'tan üst üste 10. zafer

Ankara

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın Çekya etabında ikinci yarışı da kazanarak üst üste 10. zaferine imza atarak liderliğini sürdürdü.

Çekya'nın Most kentinde 4 bin 212 metre uzunluğundaki Autodrom Most Pisti'nde gerçekleştirilen hafta sonunun son yarışlarında Toprak Razgatlıoğlu, ilk önce superpole yarışına çıktı.

Superpoole yarışını kazanan Red Bull sporcusu Toprak, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 6. durağının son yarışında da bitiş çizgisini ilk sırada geçti.

Çekya'daki üç yarışı da kazanan ROKiT BMW Motorrad pilotu Toprak, superpole yarışlarıyla birlikte üst üste 10. kez birinci oldu.

Yarışı İtalyan sporcu Nicolo Bulega ikinci, vatandaşı Andrea Locatelli ise üçüncü sırada bitirdi.

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nın 4'üncü, 5'inci ve 6'ıncı ayaklarındaki bütün yarışları kazanarak büyük başarı elde etti.

Yarışın ardından arkadaşıyla kısa süre "tavla" oynayarak zaferini kutlayan milli sporcu, daha sonra motosikletine binerek Türk bayrağıyla tur attı.

Toprak Razgatlıoğlu, genel klasmanda 303 puanla liderliğini sürdürdü. İtalyan sporcu Nicolo Bulega 239 puanla ikinci, İspanyol sporcu Alvaro Bautista da 199 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Sezonun 7. ayağı Portekiz'de 9-11 Ağustos'ta koşulacak.

Toprak, Portekiz'deki ilk yarışı kazanırsa üst üste 11'inci zaferini yaşayacak ve Jonathan Rea ile Alvaro Bautista'ya ait rekora ortak olacak.

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