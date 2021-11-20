Dolar
11.19
Euro
12.71
Altın
1,845.82
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,737.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'nda Endonezya'da sezonun son ayağının ilk yarışı öncesinde koşulan superpole (sıralama) yarışında birinci oldu.

Fatih Çakmak   | 20.11.2021
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da superpole yarışında birinci oldu

Ankara

Şampiyonada 2021 sezonunun son ayak yarışları, bugün ve yarın 4 bin 300 metre uzunluğa sahip Uluslararası Mandalika Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, aynı pistte ilk yarış için gerçekleştirilen sıralama (superpole) yarışında damalı bayrağı 1 dakika 32 saniye 877 salise zamanıyla birinci sırada geçerek, bugün TSİ 10.00'da başlayacak ilk yarışa pole pozisyonundan (birinci celpten) başlama hakkı kazandı.

Superpole yarışını, Jonathan Rea 1 dakika 33 saniye 201 salise ile ikinci, Scott Redding de 1 dakika 33 saniye 256 salise ile üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Superbike Şampiyonası'nda genel klasmanda en yakın takipçisi Jonathan Rea'nın 30 puan önünde 531 puanla lider olan Toprak Razgatlıoğlu, bugünkü yarış sonucuna göre dünya şampiyonluğunu ilan edebilir.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Japonya 9 ülkeye 3,7 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik edecek
ABD’de yapılan araştırma Kovid-19’un ölü doğum riskini artırdığını gösterdi
Karadağ'da Kovid-19'dan ölenler Bakanlık önüne bırakılan 2 bin 231 ayakkabıyla anıldı
Türkiye'de 23 bin 810 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 218 kişi hayatını kaybetti
AB ilaç düzenleyicisi, Pfizer'in Kovid-19 ilacını değerlendirmeye aldı

Benzer haberler

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da superpole yarışında birinci oldu

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Endonezya'da superpole yarışında birinci oldu

Toprak Razgatlıoğlu antrenmanların en hızlısı oldu

Toprak Razgatlıoğlu 6 kez şampiyon Jonathan Rea'yi geçiş izni vermeyecek

Toprak Razgatlıoğlu, tarihi şampiyonluk için Endonezya'da piste çıkacak

Toprak Razgatlıoğlu, tarihi şampiyonluk için Endonezya'da piste çıkacak
'Toprak, adını tarihe altın harflerle yazdıracak'

'Toprak, adını tarihe altın harflerle yazdıracak'