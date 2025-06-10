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Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da MotoGP'de yarışacak

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, gelecek yıl Prima Pramac Yamaha takımı adına MotoGP Dünya Şampiyonası'nda yarışacak.

Mutlu Demirtaştan  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2026'da MotoGP'de yarışacak

İstanbul

Organizasyondan yapılan açıklamada Superbike'ta iki şampiyonluğu bulunan Toprak Razgatlıoğlu'nun 2026'da Prima Pramac Yamaha takımıyla MotoGP'de yarışacağı belirtildi.

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Red Bull sporcusu Toprak, MotoGP Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek ilk Türk pilot olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yamaha Genel Müdürü Paolo Pavesio, "Toprak'ı Yamaha ailesine tekrar dahil etmekten heyecan duyuyoruz. Superbike'ta tüm zamanların en çok zafer kazanan Yamaha sürücüsü olan Toprak, Superbike şampiyonluğunu iki kez kazanarak olağanüstü bir yetenek olduğunu kanıtladı. MotoGP'ye geçişi, hem bir 'eve dönüş' hem de heyecan verici yeni bir meydan okuma. Mücadeleci ruhu ve kararlılığı, hem Prima Pramac Yamaha takımı hem de Yamaha'nın cesur MotoGP stratejisi için mükemmel şekilde uyumlu. Bu yüzden 2026'nın birçok kişinin beklediği hamleyi yapmak için doğru zaman olduğuna inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Superbike'ta iki şampiyonluk

Toprak Razgatlıoğlu, 2018'den beri mücadele ettiği Dünya Superbike Şampiyonası'nda 2021 ve 2024'te şampiyonluk yaşadı.

Superbike'ta 63 etap zaferi elde eden milli motosikletçi, organizasyon tarihinin en fazla yarış kazanan ikinci pilotu konumunda bulunuyor.

Bu sezon 5 etabı geride kalan Dünya Superbike Şampiyonası'nda 221 puan toplayan Toprak, pilotlar klasmanında ikinci sırada yer alıyor.

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