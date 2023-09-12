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Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü yeni sezonda Moto2'de yarışacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, yeni sezonda Moto2 Dünya Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Halil İbrahim Avşar  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
Milli motosikletçi Deniz Öncü yeni sezonda Moto2'de yarışacak

Ankara

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, 2024 yılında Celestino Vietti ile Red Bull KTM Ajo adına Moto2'de yarışacak. Deniz, böylece Türk motor sporları tarihinde Moto2'de tam sezon mücadele eden ilk sürücü olacak.

Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2023 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda genel klasmanda dördüncü sırada yer alıyor.

20 yaşındaki sporcu, 2023 sezonunda kariyerinin ilk Moto3 zaferlerini yaşadı. Deniz'in, Moto3 kariyerinde 11 podyumu bulunuyor.

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