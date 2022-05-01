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Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'inde 4. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında İspanya Grand Prix'inde, 4. oldu.

Fatih Çakmak   | 01.05.2022
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'inde 4. oldu

Ankara

Ay-yıldızlı genç motosikletçi Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla 4,4 kilometre uzunluğa sahip Jerez Pisti'nde yarıştı.

Büyük çekişmenin yaşandığı 22 turluk yarışa 5. sıradan başlayan Deniz Öncü, son turda yarışın liderliğini ele geçirmesine rağmen son sektörde 4. sıraya geriledi ve damalı bayrağı bu sırada geçti.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Moto3 sınıfında mücadele eden milli sporcu Deniz Öncü, geçen haftaki Portekiz yarışında da az bir farkla dereceyi kaçırmıştı. Deniz, İspanya'da da son turda yakaladığı birincilikle podyumun zirvesine çıkmak üzereyken yine az bir farkla kürsüye çıkmayı elde edemedi.

Yarışı, GasGas takımından Izan Guevara birinci, aynı takımdan Sergio Garcia Dols ikinci, Red Bull KTM'den Jaume Masia üçüncü sırada tamamladı.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sonraki yarış 15 Mayıs'ta Fransa'da koşulacak.

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