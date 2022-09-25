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Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da ikinci kez podyuma çıktı

Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. etabı Katalonya Grand Prix'sinin ikinci gününü birinci Dominique Aegerter'in gerisinde tamamladı.

Doğa Kırmızıoğlu   | 25.09.2022
Milli motosikletçi Can Öncü, İspanya'da ikinci kez podyuma çıktı

Ankara

Milli motosikletçi Can Öncü, iki gün süren Dünya Supersport Şampiyonası'nın 8. etabı Katalonya Grand Prix'sinin son yarışında ikinci oldu.

İspanya'daki 4.6 kilometrelik Barselona Pisti'nde düzenlenen 18 turluk yarışa ikinci sıradan başlayan Kawasaki Puccetti takımının genç pilotu Can Öncü, bitiş çizgisini de aynı sırada geçti.

Dünkü ilk yarışı da 3. sırada bitiren 19 yaşındaki pilot, iki yarışta da podyuma çıkmayı başardı.

Barselona Pisti'nde, MV Agusta Reparto Corse takımı adına yarışan diğer milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu ise yedinci sırada tamamladı.

İkinci yarışta, Ten Kate Racing Yamaha takımından İsviçreli Dominique Aegerter birinci, Dynavolt Triumph ekibinden İtalyan Stefano Manzi ise üçüncülük elde etti.

Bu sonucun ardından pilotlar klasmanında 336 puanlı Aegerter birinci, takım arkadaşı İtalyan Lorenzo Baldassarri 300 puanla ikinci, 171 puanlı Can Öncü ise üçüncü sırada yer aldı. 56 puanlı Bahattin Sofuoğlu ise 14. sırada bulunuyor.

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