Euro
10.07
Dolar
8.56
BIST 100
1,351.59
Altın
1,802.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Dünyadan Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışında 5. oldu.

Fatih Çakmak   | 24.07.2021
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'nın 4,5 kilometre uzunluğa sahip TT Assen Pisti'nde Türkiye adına yarıştı.

Milli sporcu Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını 5. sırada tamamladı.

Öte yandan bir diğer milli motosikletçi Can Öncü ise Dünya Supersport Şampiyonası Hollanda ayağının ilk yarışını yedinci sırada bitirdi.

Dünya Supersports 300 ve Dünya Supersport Şampiyonalarında Hollanda ayağının ikinci yarışları yarın yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de son 24 saatte 528 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Dünya genelinde 3 milyar 830 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Çin, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle Myanmar sınırındaki eyalette önlemleri artırdı
Tatilcilere bulundukları şehirlerde Kovid-19 aşısı olmaları önerisi
Avrupa ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor, kısıtlamalar geri geliyor

Benzer haberler

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Hollanda'da 5. oldu

Milli motosikletçilerin yeni durağı Hollanda