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Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da 5. oldu

Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın 2'nci ayağında kendi kategorisinde 5. sırada yer aldı.

Fatih Çakmak  | 09.06.2024 - Güncelleme : 09.06.2024
Milli motosikletçi Asrın Rodi Pak, Belçika'da 5. oldu

Ankara

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Belçika etabı, Stavelot kenti yakınlarındaki Francorchamps köyünde bulunan Spa-Francorchamps Pisti'nde 21 farklı ülkeden 37 takımın katılımıyla gerçekleştirildi.

Asrın Rodi Pak'ın yer aldığı Slider Endurance Takımı, 8 saatlik dayanıklılık yarışını genel klasmanda 12'inci sırada tamamladı. Milli sporcu Asrın Rodi ise kendi kategorisi superstoc (SST) sınıfında 5'incilik elde etti.

Belçika yarışını Yamalube YART Yamaha EWC takımı kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Asrın Rodi, Belçika yarışını 193 tur ile tamamladıklarını belirterek, "8 saatlik SPA yarışını kendi sınıfımızda 5. sırada bitirdik. Takım arkadaşlarıma ve ekibime çok teşekkür ediyorum. Çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

FIM Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın üçüncü ayağı, 21 Temmuz'da Japonya'da düzenlenecek.

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