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Milli kürekçiler, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak

Türkiye Kürek Milli Takımı, 2023 Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda yarışacak.

Halil İbrahim Avşar  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Milli kürekçiler, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'na katılacak

Ankara

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Azerbaycan'ın ulusal lideri Haydar Aliyev'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek yarışlara Türkiye'den 5 sporcu katılacak. Organizasyonda, 20 ülkeden 100'ü aşkın sporcu mücadele edecek.

Azerbaycan'ın Mingeçevir kentindeki Haydar Aliyev Caddesi'nde yarın yapılacak geçit töreniyle başlayacak organizasyon, 4 Mayıs'ta Sugovuşan bölgesinde start alacak. 5-6 Mayıs tarihlerinde Mingeçevir'de devam edecek yarışlar, 7 Mayıs'ta Bakü'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Türkiye'yi, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda temsil edecek ekipler şöyle:

19 Yaş Altı (Gençler) Milli Takım

Onur Sönmez / Barlas Balı - İki çifte (JMA2X)

17 Yaş Altı (Yıldız) Milli Takım

Muhammed Efe Yılmaz - Tek çifte (JMB1X)

Emir Şenpolat / Mustafa Efe Kınalı - İki çifte (JMB2X)

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