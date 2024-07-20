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Milli judocu Mihael, "yarım kalan işini" Paris'te tamamlayacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsim edecek milli judocu Mihael Zgank, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda "yarım kalan işini" Paris 2024'te madalya kazanarak tamamlamak istiyor.

Özgür Alantor  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Milli judocu Mihael, "yarım kalan işini" Paris'te tamamlayacak Fotoğraf: Özgür Alantor/AA

Kastamonu

Başantrenör Irakli Uznadze ile antrenörler Onur Akgün ve Derya Cıbır Zengi öncülüğünde çalışmalarını Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleştiren ay-yıldızlı judocular, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 8 sıklette madalya mücadelesi verecek.

Türkiye adına yarıştığı 2020 Tokyo Olimpiyatlarında 5'inci olan Mihael Zgank, 2024 Paris Olimpiyatları'nda 90 kiloda yarışacak.

Mihael Zgank, AA muhabirine, geçen yıl Avrupa üçüncüsü olduğunu belirterek "7 yıl önce Türkiye beni davet etti ben de çok mutlu oldum. Türkiye için yarışmaktan gurur duyuyorum. Bunu göstermek istiyorum." dedi.

2020 Tokyo olimpiyatlarında "yarım kalan bir işi" olduğunu ifade eden Mihael, "2020 Tokyo Olimpiyatları'nda 5. oldum madalya alamadım. 2024 Paris Olimpiyatları'nda bu işi tamamlayıp madalyayı Türkiye'ye getireceğim. Paris Olimpiyatlarında madalya alacağım." diye konuştu.

Hazırlıkların çok güzel gittiğini dile getiren milli judocu, takımdaki uyumun çok iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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