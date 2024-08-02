Milli judocu Kayra Özdemir, yarı finale yükseldi
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Kayra Özdemir, yarı finale çıktı.
Paris
Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında kadınlar +78 kilo son 16 turunda Moğolistanlı Amarsaikhan Adiyarsuren'i yenen Kayra Özdemir, çeyrek finalde Japon Akira Sone ile karşılaştı.
Milli sporcu, çeyrek finalde son olimpiyat şampiyonu rakibini altın skorda yenerek adını yarı finale yazdırdı.Kayra Özdemir, yarı finalde İsrailli Raz Hershko ile karşılaşacak.
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