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Milli halterci Muammer Şahin'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda mücadele eden milli sporcu Muammer Şahin, koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 13.02.2024 - Güncelleme : 13.02.2024
Milli halterci Muammer Şahin'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Sofya

Bulgaristan'da düzenlenen şampiyonanın ikinci gününde, 55 kiloda milli sporcular Muammer Şahin ve Harun Algül podyuma çıktı.

Muammer Şahin koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Koparmada Gürcistan'dan Ramini Shamilishvili 111 kiloyla ikinci, Bulgaristan'dan Angel Rusev da 109 kiloyla üçüncü oldu.

Milli haltercilerden Harun Algül ise koparmada 104 kiloluk kaldırışıyla 6. sırada yer aldı.

Şampiyonada 55 kilo silkme mücadeleleri devam ediyor.

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