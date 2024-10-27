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Milli halterci Harun Algül'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Harun Algül, koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı.

Fatih Çakmak  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Milli halterci Harun Algül'den Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya Fotoğraf: Fatih Çakmak/AA

Varşova

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun akşam seansında 23 yaş altı erkekler 55 kiloda Harun Algül, podyuma çıktı.

Milli halterci, koparmada 106 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazandı. Silkmede 122 ve 123 kiloluk kaldırış denemelerinde başarılı olamayan Harun, şampiyonayı tek madalya ile kapattı.

Şampiyonada milli sporcuların madalya sayısı 7 altın, 5 gümüş ve 5 bronz olmak üzere 17'ye ulaştı.

Organizasyona 23 yaş altı kadınlar 55 kilo mücadeleleriyle devam edilecek.

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