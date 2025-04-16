Milli halterci Aysel Özkan, Avrupa 2'ncisi oldu
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kiloda mücadele eden milli sporculardan Aysel Özkan, koparmada altın, toplamda gümüş madalya kazandı.
Ankara
Moldova’nın başkenti Kişinev'de düzenlenen organizasyonun 4. günü, kadınlar 64 kilo kategorisindeki kaldırışlarla sona erdi.
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Koparmada 100 kiloyla altın madalya kazanan, silkmede 122 kiloyla 4'üncü sırayı alan Aysel Özkan, toplam 222 kilo kaldırarak Avrupa 2'ncisi oldu.
Aynı sıkletteki Nuray Güngör ise koparmada 96 kiloyla 5'inci, silkmede 121 kiloyla 6'ncı, toplamda da 217 kiloyla 5'inci sırada yer aldı.
Şampiyonanın 4. günü sonunda Türk haltercilerin madalya sayısı, 19'a (8 altın, 7 gümüş, 4 bronz) yükseldi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.