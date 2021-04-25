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Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcular Kerem Kamal gümüş madalya, Murat Fırat ise bronz madalya kazandı.

Halil İbrahim Avşar   | 25.04.2021
Milli güreşçilerden Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gümüş ve bronz madalya

Ankara

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kiloda gümüş madalya aldı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen organizasyonun son gününde Kerem Kamal, grekoromen stil 60 kilo finalinde dünya ve Avrupa şampiyonu Rus Sergey Emelin ile karşılaştı.

Final müsabakasını 4-1 kaybeden milli güreşçi, gümüş madalyanın sahibi oldu. Kerem, Avrupa şampiyonalarında geçen yıl gümüş, 2019'da bronz madalya elde etmişti.

Kerem Kamal, Polonya'da çeyrek finalde Ukraynalı Viktor Petryk'i 5-1, yarı finalde Belaruslu Hleb Makaranka'yı 7-2 yenmişti.

Milli güreşçi Murat Fırat Avrupa üçüncüsü oldu

Şampiyonada Murat Fırat, grekoromen stil 67 kilo üçüncülük karşılaşmasında İtalyan Zaur Kabaloev ile karşılaştı.

Kabaloev'i 3-1 yenen milli güreşçi, bronz madalya elde etti.

Polonya'da ilk turda Alman Witalis Lazovski'yi 5-1 yenen Murat Fırat, çeyrek finalde Danimarkalı Fredrik Bjerrehuus'u 8-1 öndeyken tuşla mağlup etmişti.

Yarı finalde dünya üçüncüsü Sırp Mate Nemes ile karşılaşan milli sporcu, 3-3 biten müsabakayı ihtarı olduğu için kaybetmişti.


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