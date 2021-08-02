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Spor, Dünyadan Spor, Tokyo 2020

Milli güreşçi Yasemin Adar bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Tunuslu rakibini tuşla yenerek bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti.

Ercan Doğan   | 02.08.2021
Milli güreşçi Yasemin Adar bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti Fotoğraf: Ali Atmaca/AA

Tokyo

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı.

Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.

Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya gelecek.

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