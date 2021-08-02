Milli güreşçi Yasemin Adar bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda güreşte kadınlar 76 kiloda mücadele eden milli sporcu Yasemin Adar, Tunuslu rakibini tuşla yenerek bronz madalya mücadelesi hakkı elde etti.
Tokyo
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 10. gününde kadınlar 76 kiloda milli güreşçi Yasemin Adar, bronz madalya mücadelesi etme hakkı kazandı.
Makuhari Messe'deki repesaj maçında Tunuslu Zaineb Sghaier ile karşılaşan milli sporcu, rakibini bir dakika 21 saniyede tuş etti.
Yasemin Adar, bronz madalya maçında Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile bugün TSİ 14.55'te karşı karşıya gelecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.