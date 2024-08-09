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Dünyadan Spor, Paris 2024

Milli güreşçi Taha Akgül, yarın bronz madalya maçına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli güreşçi Taha Akgül, finale çıkamadı.

Ercan Çakar  | 09.08.2024 - Güncelleme : 09.08.2024
Milli güreşçi Taha Akgül, yarın bronz madalya maçına çıkacak

PARİS

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda serbest stil 125 kilo son 16 turunda Porto Rikolu Jonovan Darius Smith'i 10-0 mağlup eden Taha Akgül, çeyrek finalde Macar Daniel Ligeti'yi 8-0 yendi.

Yarı finalde İranlı Amir Hossein Zare ile karşılaşan Taha Akgül, rakibine 2-1 yenilerek finale çıkma şansını kaybetti.

Milli güreşçi, oyunlarda yarın bronz madalya maçına çıkacak.

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