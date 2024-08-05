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Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilo son 16 turunda ABD'li Amit Elor'a kaybetti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreş müsabakaları başladı.

Bozhan Memiş  | 05.08.2024 - Güncelleme : 05.08.2024
Milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kilo son 16 turunda ABD'li Amit Elor'a kaybetti

Paris

Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen karşılaşmalarda milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, kadınlar 68 kiloda mindere çıktı.

ABD'li Amit Elor'la karşılaşan Buse Tosun Çavuşoğlu, rakibine 10-2 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı sporcu, rakibinin finale kalması durumunda, bronz madalya için repesaj maçlarına çıkma hakkı elde edecek.

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