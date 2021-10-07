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Norveç Milli Futbol Takımı, Türkiye maçı öncesi son antrenmanını gerçekleştiriyor
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Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi

Grekoromen stil 82 kilo yarı final maçında İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam'ı 5-2 mağlup eden Burhan, yarın altın madalya için mindere çıkacak.

Halil İbrahim Avşar   | 07.10.2021
Milli güreşçi Burhan Akbudak, Dünya Şampiyonası'nda finale yükseldi Fotoğraf: Resul Rehimov/AA

Ankara

Norveç'te düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda mücadele eden milli sporcu Burhan Akbudak, finale çıktı.

Başkent Oslo'da devam eden organizasyonda grekoromen stil 82 kiloda Türkiye'yi temsil eden Burhan Akbudak, ilk turda Ermeni Gegham Torgomyan'ı 12-0 sayı tuşuyla, ikinci turda Macar Laszlo Szabo'yu 11-0 öndeyken tuşla yendi.

Çeyrek finalde ABD'li Benjamin Provisor'u 10-0 sayı tuşuyla mağlup eden milli güreşçi, yarı finalde İranlı Pejman Soltanmorad Poshtam ile yaptığı müsabakayı 5-2 kazanarak adını finale yazdırdı.

Oslo'da Türkiye adına finale çıkan ilk isim olan Burhan, yarın Azerbaycanlı Rafig Huseynov ile altın madalya mücadelesi verecek.

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