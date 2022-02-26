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Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

Erkan Tiryaki   | 26.02.2022
Milli cimnastikçi İbrahim Çolak, Dünya Kupası'nda altın madalya kazandı

Ankara

Milli sporcu İbrahim Çolak, Cottbus Artistik Cimnastik Dünya Kupası'nda halka aletinde altın madalya kazandı.

Türkiye Cimnastik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen şampiyonanın halka aleti finalinde İbrahim Çolak başarılı bir performans ortaya koydu.

İbrahim elde ettiği 14.733 puanla şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu.

Halka aletinde finalde mücadele eden bir diğer milli sporcu Adem Asil ise 4. sırayı aldı.

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