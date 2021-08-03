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Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan aldığı bronz madalyayla tarihe geçti

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 11. gününde 4 branşta 12 milli sporcu sahne alırken, Ferhat Arıcan cimnastikte aldığı madalyayla tarihe geçti.

Erkan Tiryaki   | 03.08.2021
Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan aldığı bronz madalyayla tarihe geçti

Tokyo

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bugün atletizm, boks, cimnastik ve yelkende Türk sporcular mücadele etti.

Türk cimnastiği tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını Ferhat Arıcan ile aldı

Milli cimnastikçi Ferhat Arıcan, Tokyo 2020'de paralel barda bronz madalya kazanarak Türkiye'ye cimnastik tarihindeki ilk olimpiyat madalyasını getirdi. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

Artistik cimnastikte milli sporcu Ferhat Arıcan, paralel bar finalinde 15.633 puan aldı ve 3. olarak bronz madalya elde etti. Ferhat'ın bu başarısı Türk cimnastik tarihinin de olimpiyatlardaki ilk madalyası olarak kayıtlara geçti.

Milli atletlerden Necati Er üç adım atlamada finale kaldı. Necati, 17.13 metrelik atlayışıyla bu sezonki en iyi derecesini ulaştı ve adını finale yazdırdı. Milli sporcu, 1948 Londra'da üç adım atlamada bronz madalya kazanan Ruhi Sarıalp'ten 73 yıl sonra bu branşta final gören ilk Türk atlet oldu.

Kadınlar cirit atmada Eda Tuğsuz, 62.31 metreyle kendi adına sezonun en iyi derecesini yaparak finaldeki 12 atletin arasına ismini yazdırdı.

Erkekler 200 metrede ise sabah seansında elemeleri geçen Ramil Guliyev, yarı finalde istediği dereceyi elde edemedi ve elendi.

Yasmani Copello Escobar ise erkekler 400 metre engellide final koştu. Milli atlet 47.81'lik derecesiyle olimpiyat 6'ıncısı oldu.

Ersu Şaşma ise sırıkla atlama finalinde yarıştı ve 10. sırada kaldı.

Boksta 60 kiloda Esra Yıldız, Fin Mira Potkonen'e çeyrek finalde elendi.

Yelkende ise finn sınıfında Alican Kaynar, madalya yarışına çıktı ve olimpiyatı 8. sırada tamamladı. 470 sınıfında erkeklerde Ateş-Deniz Çınar kardeşler genel sıralamada 9. olarak yarın yapılacak madalya müsabakalarına katılma hakkı elde etti.

Kadınlarda 470 sınıfında ise Beste Kaynakçı-Okyanus Arıkan çifti ile 17. olarak olimpiyat oyunlarındaki yarışlarını tamamladı.

Ferhat Arıcan'ın ailesi 'olimpiyat madalyası' gururu yaşıyor

Türkiye'ye cimnastikte ilk olimpiyat madalyasını kazandırarak tarihe geçen Ferhat Arıcan'ın İzmir'de yaşayan ailesi, büyük gurur yaşıyor.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da devam eden 32. Yaz Olimpiyat Oyunları'nda artistik cimnastik paralel bar finalinde 15.633 puan alarak bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan'ın ailesi, yarışmayı Buca ilçesindeki evlerinde izledi.

Milli cimnastikçinin ailesinin oturduğu binaya ve evlerinin karşısında Ferhat Arıcan'ın antrenman yaptığı spor salonuna, Türk bayrakları ve "İzmir'in gururu" yazılı afişler asıldı.

Anne Dilek Arıcan, oğluyla büyük gurur duyduklarını aktardı.

Oğlunun yarışmasını televizyondan takip etmeye çalıştığını ancak heyecandan izleyemediğini belirten anne Arıcan, "O kadar güzel bir duygu ki ben bakmıyorum, seyretmiyorum hiçbir şekilde. Arkam dönük sonra tekrar izliyorum. Herkes bağırdıktan sonra ben 'Oldu mu?' diye soruyorum. Çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Kendisinin artık "olimpiyat madalyası sahibi sporcunun annesi" olduğunu dile getiren Arıcan, şunları kaydetti:

"Ferhat, 20 yılının hakkını verdi bize. Emeğinin karşılığını aldı. Bizleri de gururlandırdı. Müthiş. Olimpiyat madalyası olan bir sporcunun annesiyim ben artık. O kadar mutluyum ki binlerce şükürler olsun. Ferhat, yaklaşık iki, iki buçuk aydır kampta kalıyor. Arada sırada sadece çamaşırlarını yıkatmak için geliyor. 'Anne bunları yıka hemen hazır olması lazım. Ben akşama gelip alacağım.' diyordu. Ben hazırlıyorum hemen arada. Onun sevdiği yemekleri de hemen içine koyuyorum. Küçük sürprizler yapıyorum. Alıp, hemen gidiyor. Hiç görüşemiyoruz, bırakın eve gelmeyi telefonla bile konuşamıyoruz. 'Hiç psikolojimi bozamam. Kimseyle konuşamam. Aynı rutinde gitmem lazım, değiştirirsem olmuyor.' diyordu. 'Uyku, yemek ve antrenman saatimin hiç karışmaması lazım.' diyordu. Yaklaşık iki, iki buçuk aydır hem bizden hem nişanlısından ayrı kaldı evladım ama hakkını aldı."

Baba Ayhan Arıcan: "Cimnastikte tarih yazdı"

Baba Ayhan Arıcan ise bugün bir ailenin hissedeceği en güzel duyguları yaşadıklarını kaydederek, "Çok emek verdik. Ferhat da çok büyük emek verdi. Annesinin çok büyük emekleri var. Ferhat biraz geç başlamasına rağmen güzel yerlere geldi. Güzel bir duygu yaşadık, çok sevindik. Türkiye adına çok sevindik. Cimnastikte tarih yazdı oğlum. Cimnastiğimizi bir yere getirmek için de büyük bir emek sarf etti. Bundan sonra da inşallah daha güzel yerlere getirecek." değerlendirmesinde bulundu.

Oğlunu televizyondan izlerken çok heyecanlandığını anlatan baba Arıcan, "Ben izliyorum ama inanın o an kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor. En son bittiğinde zaten canım ağzımdan çıkacaktı, o hale geldim. Nefes falan alamadım. İlk yarışan Ferhat olduğu için diğer yarışmacıları da seyretmek zorundaydım, sonuna kadar aynı heyecanı yaşadım. Sonu güzel bitti, çok güzel oldu, çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

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